$!Operativo en Infonavit Humaya deja cuatro detenidos; aseguran armas y mantienen resguardado complejo habitacional

Un operativo encabezado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano dejó de manera preliminar cuatro personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego la tarde de este martes 7 de julio en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

La movilización comenzó alrededor de las 18:00 horas en un complejo de departamentos ubicado entre el bulevar José Limón y la calle República de Brasil, luego de que vecinos realizaran reportes anónimos sobre la presunta presencia de civiles armados en el lugar.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, los elementos de seguridad ingresaron al conjunto habitacional, donde habrían localizado y detenido a cuatro civiles que presuntamente portaban armas de fuego. Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.