$!Operativo en Infonavit Humaya deja cuatro detenidos; aseguran armas y mantienen resguardado complejo habitacional

Un operativo encabezado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano dejó de manera preliminar cuatro personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego la tarde de este martes 7 de julio en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.
La movilización comenzó alrededor de las 18:00 horas en un complejo de departamentos ubicado entre el bulevar José Limón y la calle República de Brasil, luego de que vecinos realizaran reportes anónimos sobre la presunta presencia de civiles armados en el lugar.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, los elementos de seguridad ingresaron al conjunto habitacional, donde habrían localizado y detenido a cuatro civiles que presuntamente portaban armas de fuego. Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Durante el despliegue también trascendió el posible aseguramiento de un vehículo; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente ese dato.
No obstante, después de más de tres horas de operativo continuaba el resguardo del acceso al complejo y fue observada una grúa de Tránsito Municipal, la cual presuntamente sería utilizada para retirar una unidad del lugar.
Cabe señalar que el operativo se desarrolló prácticamente a la misma hora en que fue reportado otro hecho de seguridad en el fraccionamiento Valle Alto, donde autoridades aseguraron una camioneta con armas de fuego y ponchallantas en su interior. En ninguno de los dos casos se reportaron personas lesionadas o fallecidas.