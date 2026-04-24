$!Operativo en prepa Emiliano Zapata UAS Culiacán por amenaza de tiroteo

CULIACÁN._ Un operativo de revisión de mochilas sorprendió la mañana de este viernes a estudiantes del turno matutino de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que se difundiera una presunta amenaza de un ataque con armas de fuego en el plantel.

De acuerdo con versiones preliminares, la alerta se originó tras localizarse una supuesta pinta en el interior de los baños, en la cual se advertía sobre la posible realización de un atentado contra la comunidad escolar.

Desde temprana hora, personal del plantel instaló un filtro en el acceso principal para inspeccionar pertenencias, lo que generó filas y demoras en el ingreso del alumnado. A pesar de la movilización de seguridad interna, las clases no fueron suspendidas y la jornada académica continuó de manera habitual.