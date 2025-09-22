$!Operativo en privada Santa Sofía de Culiacán: hombre atrincherado transmite en vivo por TikTok

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas del 22 de septiembre, cuando el sujeto, identificado como Jorge Guadalupe, inició una transmisión en la que aparecían al menos dos unidades de la Policía Estatal Preventiva apostadas frente a su domicilio. El video alcanzó más de medio millón de reproducciones en cuestión de minutos.

CULIACÁN._ La tarde de este lunes se registró un operativo en la privada Santa Sofía, ubicada en el sector Bugambilias, al poniente de Culiacán, luego de que un hombre se atrincherara en una vivienda y transmitiera en vivo durante varias horas a través de su cuenta de TikTok.

Durante la transmisión, el hombre denunció que 15 minutos antes de la llegada de los agentes, su hermano y su cuñada habían sido privados de la libertad. También acusó a los elementos estatales de ejercer abuso de autoridad en su contra, así como hacia su hijo y a una mujer que realizaba labores domésticas dentro de la residencia.

La situación provocó un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales, con la presencia de Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes sitiaron la privada Santa Sofía.

Ante la difusión masiva de imágenes y videos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional realizó recorridos de vigilancia y acciones preventivas en la colonia Bugambilias y en el fraccionamiento Santa Sofía. La dependencia aseguró que las labores no representaban riesgo para los habitantes y se desarrollaron bajo protocolos de ley, con respeto a los derechos humanos.

En el lugar también se observó la salida de una unidad de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. El acceso al fraccionamiento permaneció resguardado durante varias horas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.