Operativo en Rosario: a más de 48 horas no hay informe oficial del saldo

ROSARIO. _ A más de 48 horas del operativo desplegado por fuerzas federales y estatales en el municipio de Rosario, las autoridades continúan sin informar oficialmente el saldo de los hechos registrados el pasado sábado 4 de julio en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla.
Aunque de manera extraoficial ha trascendido que el despliegue dejó al menos 10 civiles armados muertos, entre ellos dos mujeres, además de varias personas detenidas, ninguna corporación federal o estatal ha confirmado esta información ni ha emitido un reporte sobre los resultados del operativo que se prolongó por más de seis horas, e involucró a elementos de los tres niveles de gobierno y corporaciones de investigación, además del apoyo aéreo de dos aviones Texan y dos helicópteros artillados que realizaron sobrevuelos en la zona.
Tras los hechos, personal de la Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y servicios funerarios se trasladaron a la carretera estatal que conduce a Agua Verde; sin embargo, las autoridades tampoco informaron oficialmente sobre las diligencias realizadas ni sobre la existencia de víctimas y a través de su área de atención a medios, informó que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleva a cabo las investigaciones.
La falta de información oficial generó incertidumbre entre habitantes del sur de Sinaloa, quienes durante el desarrollo del operativo utilizaron redes sociales para reportar las detonaciones y solicitar información sobre lo que ocurría en la región.
Por su parte, la alcaldesa de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, reconoció que en la zona rural del municipio sí se registraron ataques armados y operativos de seguridad.
Hasta este lunes, las autoridades no han dado a conocer un informe que confirme o descarte los reportes extraoficiales sobre personas fallecidas, detenidas o aseguramientos derivados del despliegue realizado en el municipio de Rosario.