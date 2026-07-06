Operativo en Rosario: a más de 48 horas no hay informe oficial del saldo

ROSARIO. _ A más de 48 horas del operativo desplegado por fuerzas federales y estatales en el municipio de Rosario, las autoridades continúan sin informar oficialmente el saldo de los hechos registrados el pasado sábado 4 de julio en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla.

Aunque de manera extraoficial ha trascendido que el despliegue dejó al menos 10 civiles armados muertos, entre ellos dos mujeres, además de varias personas detenidas, ninguna corporación federal o estatal ha confirmado esta información ni ha emitido un reporte sobre los resultados del operativo que se prolongó por más de seis horas, e involucró a elementos de los tres niveles de gobierno y corporaciones de investigación, además del apoyo aéreo de dos aviones Texan y dos helicópteros artillados que realizaron sobrevuelos en la zona.