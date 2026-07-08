Operativo en torre departamental de Infonavit Humaya, en Culiacán, deja un abatido

El operativo desplegado por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano en un complejo departamental en Infonavit Humaya, dejó a un presunto civil armado abatido este martes, en Culiacán.

Las acciones, desarrolladas a partir de la tarde de este martes, se concentraron en un edificio ubicado junto al Bulevar José Limón, entre la Calle República de Brasil.

De forma preliminar, se dio a conocer que el hombre que perdió la vida en los hechos sería líder de una célula delictiva.

La movilización de autoridades derivó de una denuncia anónima, que llevó a los elementos a la torre de departamentos; mientras hacían una revisión en el interior del edificio, supuestamente fueron agredidos por esta persona, por lo que al repeler la agresión, murió la persona.

En estas mismas acciones, fueron detenidas cuatro personas, además del aseguramiento de arsenal y dos vehículos.

En el lugar, elementos permanecen a la espera de la Fiscalía General de la República, para que dé fe de lo sucedido e investigue el caso.

Se espera el arribo del Ministerio Público Federal y de personal de la Fiscalía General de la República para realizar el procesamiento de la escena, el aseguramiento de los indicios y las diligencias correspondientes, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones.