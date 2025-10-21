Operativo en Tres Ríos deja seis detenidos, un civil sin vida y armas aseguradas en Culiacán

CULIACÁN. _ La detención de seis personas, un civil abatido y el aseguramiento de armas, municiones y vehículos fue el resultado de un operativo implementado por la Policía Estatal Preventiva (PEP), realizado la noche del lunes 20 de octubre en el sector Tres Ríos de esta ciudad.

De acuerdo con la información el operativo derivó de una denuncia anónima al 089 concluyó con el aseguramiento de ocho armas de fuego, municiones, tres vehículos y la pérdida de vida de un civil y el aseguramiento de seis hombres.