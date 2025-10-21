Operativo en Tres Ríos deja seis detenidos, un civil sin vida y armas aseguradas en Culiacán

CULIACÁN. _ La detención de seis personas, un civil abatido y el aseguramiento de armas, municiones y vehículos fue el resultado de un operativo implementado por la Policía Estatal Preventiva (PEP), realizado la noche del lunes 20 de octubre en el sector Tres Ríos de esta ciudad.
De acuerdo con la información el operativo derivó de una denuncia anónima al 089 concluyó con el aseguramiento de ocho armas de fuego, municiones, tres vehículos y la pérdida de vida de un civil y el aseguramiento de seis hombres.
El despliegue se realizó tras recibir el reporte de personas armadas que habrían ingresado a un complejo habitacional de la zona. Al llegar al lugar, los elementos fueron agredidos, generándose un enfrentamiento que dejó como saldo un presunto agresor neutralizado.
A los seis civiles se les aseguró dos fusiles calibre 7.62x51 mm, dos carabinas M4 calibre 5.56x45 mm, una carabina M4 calibre .223, una subametralladora calibre 9 mm, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos pistolas calibre 9 mm, 12 cargadores de diferentes calibres y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.
Los detenidos, junto con el armamento y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que realizará las investigaciones correspondientes.