Operativo en un domicilio de Guamúchil deja una camioneta y droga asegurada

Una camioneta con droga fue lo asegurado por elementos del Ejército Mexicano luego de localizar la unidad dentro una vivienda que se había dejado con el portón abierto, en la colonia Victoria de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado.

Según informes, fue alrededor de las 14:30 horas cuando el personal militar realizaba patrullajes preventivos por la zona hasta que encontraron el vehículo en tal circunstancia sospechosa, procedieron entonces a acercarse al mismo.

La vivienda se ubica frente a la calle Carlos Esqueda. Dentro se encontraba una unidad RAM de color rojo y modelo reciente.

Al aproximarse, los efectivos dieron fe de que dentro de la camioneta se resguardaba dosis de presunta droga, realizando entonces su aseguramiento y ordenando su traslado hacia la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El domicilio también se mantuvo en resguardo y permanece bajo custodia de los elementos castrenses. Cabe señalar que se desconoce si en el lugar fueron detenidas algunas personas.