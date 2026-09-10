$!Operativo federal cerca hotel en el Centro de Culiacán; esperan orden de cateo

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal mantiene restringida la circulación vehicular y peatonal en un sector del Centro de Culiacán, tras la intervención realizada la tarde de este jueves en un inmueble de la zona.

La movilización comenzó alrededor de las 12:30 horas en el exterior de un hotel ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Francisco Villa y el bulevar Gabriel Leyva Solano.