Seguridad
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Hotel bajo custodia

Operativo federal cerca hotel en el Centro de Culiacán; esperan orden de cateo

Elementos del Ejército y la Policía Municipal restringieron la circulación sobre la calle Vicente Guerrero mientras se mantiene a la espera de una orden judicial de cateo para ingresar al inmueble
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/09/2026 13:36
10/09/2026 13:36

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal mantiene restringida la circulación vehicular y peatonal en un sector del Centro de Culiacán, tras la intervención realizada la tarde de este jueves en un inmueble de la zona.

La movilización comenzó alrededor de las 12:30 horas en el exterior de un hotel ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Francisco Villa y el bulevar Gabriel Leyva Solano.

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En el sitio, efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad mientras se mantiene a la espera de una orden judicial de cateo para ingresar al establecimiento, presuntamente vinculado con actividades ilícitas.

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El área permanece bajo custodia de los elementos de seguridad, en tanto las autoridades competentes no han emitido un informe sobre las causas específicas o el resultado preliminar de las acciones.

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