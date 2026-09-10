$!Operativo federal cerca hotel en el Centro de Culiacán; esperan orden de cateo

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal mantiene restringida la circulación vehicular y peatonal en un sector del Centro de Culiacán, tras la intervención realizada la tarde de este jueves en un inmueble de la zona.
La movilización comenzó alrededor de las 12:30 horas en el exterior de un hotel ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, entre la avenida Francisco Villa y el bulevar Gabriel Leyva Solano.
En el sitio, efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad mientras se mantiene a la espera de una orden judicial de cateo para ingresar al establecimiento, presuntamente vinculado con actividades ilícitas.
El área permanece bajo custodia de los elementos de seguridad, en tanto las autoridades competentes no han emitido un informe sobre las causas específicas o el resultado preliminar de las acciones.