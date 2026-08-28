Seguridad
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Operación Sable

Operativo federal deja armas, droga y 49 explosivos asegurados en Concordia

Fuerzas federales aseguraron cinco armas, 55 cargadores, más de 2 mil 800 cartuchos, droga y tres vehículos; además, destruyeron 49 artefactos explosivos improvisados como resultado de trabajos de inteligencia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/08/2026 10:01
28/08/2026 10:01

CONCORDIA. _ Un operativo conjunto desplegado en las inmediaciones del poblado Las Iguanas, en el municipio de Concordia, dejó como resultado el aseguramiento de armamento, municiones, presunta droga, equipo táctico y tres vehículos, además de la localización y destrucción de 49 artefactos explosivos improvisados.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la “Operación Sable”.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el despliegue derivó de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento aéreo realizados por integrantes de la Fuerza Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante los recorridos, los elementos localizaron tres vehículos abandonados y sin placas. Al realizar una inspección, encontraron en su interior cuatro armas largas y una corta, además de 55 cargadores y 2 mil 825 cartuchos, así como munición a granel de diversos calibres.

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En las unidades también fueron localizados diversos objetos de equipo táctico y dosis de una hierba seca con características similares a la marihuana.

En el mismo sitio, el personal naval detectó 49 artefactos explosivos improvisados. Debido al riesgo que implicaba su manipulación y traslado, fueron neutralizados y destruidos en el lugar por personal especializado, bajo los protocolos establecidos para este tipo de materiales.

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Las autoridades también determinaron inhabilitar los tres vehículos en el sitio, debido a sus dimensiones, peso y las condiciones del terreno, con el objetivo de evitar riesgos tanto para el personal que participó en el operativo como para la población.

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El armamento, las municiones, la presunta droga y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades que correspondan.

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