$!Operativo federal deja armas, droga y 49 explosivos asegurados en Concordia

CONCORDIA. _ Un operativo conjunto desplegado en las inmediaciones del poblado Las Iguanas, en el municipio de Concordia, dejó como resultado el aseguramiento de armamento, municiones, presunta droga, equipo táctico y tres vehículos, además de la localización y destrucción de 49 artefactos explosivos improvisados. La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la “Operación Sable”.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el despliegue derivó de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento aéreo realizados por integrantes de la Fuerza Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante los recorridos, los elementos localizaron tres vehículos abandonados y sin placas. Al realizar una inspección, encontraron en su interior cuatro armas largas y una corta, además de 55 cargadores y 2 mil 825 cartuchos, así como munición a granel de diversos calibres.

En las unidades también fueron localizados diversos objetos de equipo táctico y dosis de una hierba seca con características similares a la marihuana. En el mismo sitio, el personal naval detectó 49 artefactos explosivos improvisados. Debido al riesgo que implicaba su manipulación y traslado, fueron neutralizados y destruidos en el lugar por personal especializado, bajo los protocolos establecidos para este tipo de materiales.

Las autoridades también determinaron inhabilitar los tres vehículos en el sitio, debido a sus dimensiones, peso y las condiciones del terreno, con el objetivo de evitar riesgos tanto para el personal que participó en el operativo como para la población.