$!Operativo federal en Culiacán deja arsenal, vehículos y droga asegurados

CULIACÁN. _ Armas de alto poder, municiones, vehículos, equipo táctico y dosis de droga fueron asegurados durante operativos implementados el jueves 19 de marzo en el municipio de Culiacán, en acciones encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, las intervenciones se realizaron en las sindicaturas de El Salado y Quilá, específicamente en los poblados de Valle Escondido, Lo de Clemente y Molinitos, donde se reportó la detención de una persona.

En el informe oficial se detalla el aseguramiento de 14 armas largas, 180 cartuchos útiles, 54 cargadores, 30 radios de comunicación, 149 cigarrillos y cuatro bolsas con marihuana, además de 10 vehículos y diverso equipo táctico.

Las autoridades federales difundieron imágenes del arsenal decomisado y de las unidades aseguradas, así como la fotografía de Omar Osvaldo “N”, alias “El Patas”, quien, según el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, Estados Unidos.