Operativo federal en Edomex: detienen a 32, incluidos presuntos líderes criminales y policías

CIUDAD DE MÉXICO. _ En 38 operaciones simultáneas desplegadas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, fuerzas federales detuvieron a 32 personas, entre ellas “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, señalados como presuntos líderes de grupos criminales vinculados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.

Entre los detenidos también se encuentran dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de los operativos a través de su cuenta de X.