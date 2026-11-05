Operativo federal en Edomex: detienen a 32, incluidos presuntos líderes criminales y policías

CIUDAD DE MÉXICO. _ En 38 operaciones simultáneas desplegadas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, fuerzas federales detuvieron a 32 personas, entre ellas “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, señalados como presuntos líderes de grupos criminales vinculados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.
Entre los detenidos también se encuentran dos policías municipales de Nezahualcóyotl.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de los operativos a través de su cuenta de X.
El funcionario federal detalló que las acciones contra la organización “Los Gigan”, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivaron de siete meses de investigación.
Durante los despliegues, las autoridades aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, enfatizó García Harfuch en su publicación.
En las operaciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia.
El despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México, además de contar con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.