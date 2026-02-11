$!Operativo federal en Jesús María dejó un hombre abatido y nueve detenidos

CULIACÁN. _ Un despliegue de las fuerzas armadas en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, derivó en un enfrentamiento que dejó un saldo de nueve personas detenidas y un hombre fallecido. Durante la intervención, las autoridades federales aseguraron un inmueble, diversos vehículos y equipo táctico.

La información fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que el incidente ocurrió mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba labores de vigilancia en la zona. Según el reporte oficial, los elementos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por civiles armados, lo que originó el intercambio de ráfagas.

En el sitio, tras repeler la agresión, los marinos lograron la detención de nueve presuntos implicados, mientras que uno de los civiles perdió la vida en el lugar. Entre lo asegurado se encuentran armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas y 89 artefactos explosivos.

Desde las primeras horas de este miércoles, habitantes de El Limoncito alertaron sobre las detonaciones y la presencia de helicópteros artillados de la Marina sobrevolando el área. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad mantiene un dispositivo de vigilancia permanente en la sindicatura para resguardar el área del conflicto.