Operativo federal en Mazatlán deja a cuatro hombres detenidos en Hacienda del Seminario

MAZATLÁN. _ Cuatro hombres fueron detenidos tras un operativo en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, en Mazatlán, encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos del Ejército Mexicano.

El comunicado compartido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México menciona que los agentes y personal naval desarrollaron un cateo en un domicilio.

No obstante, el informe de las autoridades no especifica el motivo de dicha intervención, si correspondió a una orden técnica o derivado de algún hecho.

Junto con los sujetos arrestados, fueron incautadas un arma larga, 28 cartuchos útiles, un cargador, 147 dosis y una bolsa de medio kilo de metanfetamina y dos vehículos.