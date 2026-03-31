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Acciones federales

Operativo federal en Mazatlán deja a cuatro hombres detenidos en Hacienda del Seminario

El despliegue de fuerzas federales llevó a que desarrollaran un cateo en un inmueble, de donde incautaron armamento y dos vehículos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/03/2026 11:51
31/03/2026 11:51

MAZATLÁN. _ Cuatro hombres fueron detenidos tras un operativo en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, en Mazatlán, encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos del Ejército Mexicano.

El comunicado compartido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México menciona que los agentes y personal naval desarrollaron un cateo en un domicilio.

No obstante, el informe de las autoridades no especifica el motivo de dicha intervención, si correspondió a una orden técnica o derivado de algún hecho.

Junto con los sujetos arrestados, fueron incautadas un arma larga, 28 cartuchos útiles, un cargador, 147 dosis y una bolsa de medio kilo de metanfetamina y dos vehículos.

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