Operativo Guadalupe-Reyes deja saldo de detenciones y accidentes viales en Culiacán

El despliegue preventivo implementado durante las festividades de Fin de Año y Año Nuevo, en el marco del Operativo Guadalupe–Reyes, concluyó con la detención de ocho personas por faltas administrativas y el registro de siete accidentes viales en la capital sinaloense.

A pesar de la presencia coordinada de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con autoridades federales y estatales, la jornada no estuvo exenta de hechos de alto impacto. De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, se registraron siete asesinatos, dos privaciones de la libertad, así como el reporte de nueve vehículos robados en la capital sinaloense.

En el ámbito preventivo, las ocho detenciones realizadas por agentes municipales se debieron a infracciones al Bando de Policía y Gobierno, principalmente por alterar el orden público y causar molestias. Por su parte, el personal especializado de CRIPAVIG atendió 54 reportes de violencia familiar, brindando orientación y acompañamiento a las víctimas.

En materia de tránsito, la Unidad de Vialidad reportó siete percances en los que seis personas resultaron con lesiones leves que no requirieron hospitalización. Además, se aplicaron 41 actas de hechos por diversas infracciones, destacando el estacionamiento en lugares prohibidos en zonas de alta afluencia comercial.