$!Operativo militar asegura explosivo y autos robados en Villa Juárez, Navolato

Un artefacto explosivo improvisado destruido y dos vehículos con reporte de robo asegurados fueron el resultado de distintos operativos desplegados en diversos sectores de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

Según un comunicado oficial, la primera acción se llevó a cabo en un punto indeterminado de la sindicatura, donde personal militar realizó la destrucción de un artefacto explosivo.

La operación estuvo a cargo de integrantes de la Célula Contra Artefactos Explosivos. El explosivo tenía las características de un tubo galvanizado, similar a una granada de mano, de 16 cm de longitud y 7.5 cm de diámetro, con mecha lenta y carga de emulgel.