Operativo militar asegura explosivo y autos robados en Villa Juárez, Navolato

Elementos del Ejército Mexicano destruyeron un explosivo improvisado similar a una granada de mano, además de la recuperación de una camioneta Hilux marca Toyota y un Kicks marca Nissan en la colonia 4 de Marzo, ambos con reporte de robo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/11/2025 10:03
28/11/2025 10:03

Un artefacto explosivo improvisado destruido y dos vehículos con reporte de robo asegurados fueron el resultado de distintos operativos desplegados en diversos sectores de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

Según un comunicado oficial, la primera acción se llevó a cabo en un punto indeterminado de la sindicatura, donde personal militar realizó la destrucción de un artefacto explosivo.

La operación estuvo a cargo de integrantes de la Célula Contra Artefactos Explosivos. El explosivo tenía las características de un tubo galvanizado, similar a una granada de mano, de 16 cm de longitud y 7.5 cm de diámetro, con mecha lenta y carga de emulgel.

En otro operativo, elementos militares y de la Fiscalía General del Estado aseguraron dos vehículos con reporte de robo localizados en la colonia 4 de Marzo.

Se trata de una camioneta Hilux, marca Toyota, y un Kicks, marca Nissan. La acción se realizó como parte de la “Operación Interinstitucional para inhibir el robo y recuperar vehículos robados”.

