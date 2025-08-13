$!Operativo militar en Colinas del Rey deja tres detenidos y arsenal asegurado

CULIACÁN. _ El despliegue de las fuerzas armadas realizado en una privada del fraccionamiento Colinas del Rey, al sur de Culiacán, derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, vehículos y dos viviendas
El operativo se llevó a cabo la mañana del martes 12 de agosto, cuando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y un grupo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpieron en el conjunto habitacional, tras vulnerar el sistema de acceso controlado.
Según información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cateo fue resultado de labores de inteligencia. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la operación se aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, 12 cargadores, 500 cartuchos útiles, tres granadas, dos lanzagranadas, 412 pastillas de fentanilo y cinco vehículos. El valor estimado de la droga incautada asciende a 366 mil 400 pesos, de acuerdo con estimaciones de las autoridades federales.
Los tres detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para la apertura de las carpetas de investigación.