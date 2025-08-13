$!Operativo militar en Colinas del Rey deja tres detenidos y arsenal asegurado

CULIACÁN. _ El despliegue de las fuerzas armadas realizado en una privada del fraccionamiento Colinas del Rey, al sur de Culiacán, derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, vehículos y dos viviendas

El operativo se llevó a cabo la mañana del martes 12 de agosto, cuando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y un grupo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpieron en el conjunto habitacional, tras vulnerar el sistema de acceso controlado.