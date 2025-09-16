$!Operativo militar en Culiacán tras ataque a soldados cerca del Hospital General

CULIACÁN. _ Un fuerte operativo del Ejército Mexicano se desplegó la tarde de este martes en varios puntos de Culiacán, luego de que elementos castrenses fueran presuntamente atacados por civiles armados cerca del Hospital General. Según reportes preliminares, alrededor de las 14:20 horas un convoy militar fue agredido a balazos por sujetos armados en el sector Los Ángeles, al nororiente de la ciudad, durante una persecución que se extendió hasta la zona hospitalaria. Tras el enfrentamiento, los agresores huyeron rumbo al sector Fórum, lo que provocó una amplia movilización militar.

Como parte del operativo, se instalaron retenes en distintos puntos del norte de Culiacán, donde los uniformados revisaban vehículo por vehículo en busca de los responsables. Autoridades militares y estatales confirmaron que ningún elemento resultó herido y que la situación fue controlada sin personas lesionadas ni fallecidas. Solo una unidad oficial sufrió daños en uno de sus cristales.