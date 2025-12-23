Seguridad
Operativo militar en Escuinapa deja a tres civiles detenidos

Personal castrense desplegó trabajos de reconocimiento en la colonia El Roblito, donde aseguraron a civiles y armamento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/12/2025 22:15
23/12/2025 22:15

Un despliegue de personal del Ejército Mexicano en Escuinapa dio como resultado la detención de tres sujetos armados.

Los hechos se concretaron en la colonia El Roblito, de dicho municipio, donde se detectó a tres civiles con armamento, por lo que se les persiguió y arrestó.

En total aseguraron tres armas largas, 12 cargadores, aproximadamente 360 cartuchos y tres chalecos tácticos.

Los indicios fueron asegurados y, junto a los detenidos, fueron puestos ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.

