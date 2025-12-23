Operativo militar en Escuinapa deja a tres civiles detenidos

Un despliegue de personal del Ejército Mexicano en Escuinapa dio como resultado la detención de tres sujetos armados.

Los hechos se concretaron en la colonia El Roblito, de dicho municipio, donde se detectó a tres civiles con armamento, por lo que se les persiguió y arrestó.

En total aseguraron tres armas largas, 12 cargadores, aproximadamente 360 cartuchos y tres chalecos tácticos.

Los indicios fueron asegurados y, junto a los detenidos, fueron puestos ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.