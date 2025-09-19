$!Operativo militar en Quilá moviliza helicópteros y fuerzas en tierra

CULIACÁN._ Un fuerte despliegue de la Secretaría de Marina se está realizando desde la tarde de este viernes en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, donde elementos mantienen un operativo simultáneo por aire y tierra.
De acuerdo con reportes ciudadanos, la presencia de los uniformados comenzó alrededor de las 17:00 horas, cuando cuatro helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Armadas arribaron a la zona y realizaron sobrevuelos a baja altura sobre las viviendas.
En tierra, personal de la Marina sitió varias calles cercanas a las instalaciones de la Cruz Roja, lo que generó expectación entre los habitantes.
Testigos señalaron que los militares habrían iniciado la búsqueda de un vehículo, aunque no se han confirmado mayores detalles.
Hasta el momento, la autoridad no ha informado los motivos del despliegue ni los resultados de las acciones.