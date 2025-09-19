$!Operativo militar en Quilá moviliza helicópteros y fuerzas en tierra

CULIACÁN._ Un fuerte despliegue de la Secretaría de Marina se está realizando desde la tarde de este viernes en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, donde elementos mantienen un operativo simultáneo por aire y tierra.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la presencia de los uniformados comenzó alrededor de las 17:00 horas, cuando cuatro helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Armadas arribaron a la zona y realizaron sobrevuelos a baja altura sobre las viviendas.