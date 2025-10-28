Seguridad
Operativo militar en Tepuche deja siete personas abatidas

Un operativo conjunto en la comunicad de Agua Blanca y en la sindicatura de Tepuche dejó siete personas sin vida y el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. La movilización continúa bajo vigilancia terrestre y aérea
Noroeste Redacción
28/10/2025 10:45
CULIACÁN. _ Un amplio operativo por tierra y aire de las fuerzas armadas y corporaciones estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, dejó un saldo preliminar de siete personas sin vida tras un enfrentamiento, además del aseguramiento de armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Según los primeros reportes, durante recorridos de vigilancia en Tepuche y Agua Blanca, policías estatales localizaron un asentamiento clandestino con personas armadas, por lo que solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo. Al arribar elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva (PEP), los presuntos delincuentes abrieron fuego e intentaron huir, lo que derivó en un intercambio de disparos. Posteriormente, el Grupo Interinstitucional enfrentó dos agresiones más que también fueron repelidas.

$!Operativo militar en Tepuche deja siete personas abatidas

El operativo resultó en siete personas sin vida, cada una con un arma, además de seis rifles AK-47 abandonados, 21 cargadores, 790 cartuchos calibre 7.62 x 39 y equipo táctico diverso. Tras asegurar la zona, se dio aviso a la autoridad ministerial y todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

$!Operativo militar en Tepuche deja siete personas abatidas

De acuerdo con los primero reportes, desde las 5:00 horas de este martes, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva (PEP), con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), desplegaron un operativo en comunidades serranas como Tepuche y Agua Blanca. Fue en esta última donde se registró una agresión armada contra unidades terrestres, lo que derivó en un intercambio de disparos y la intervención de un helicóptero Black Hawk para contener la situación.

$!Operativo militar en Tepuche deja siete personas abatidas

Las operaciones continúan con reconocimientos terrestres y apoyo aéreo de un helicóptero Black Hawk para mantener la seguridad en la zona serrana de Tepuche y Agua Blanca.

