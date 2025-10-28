$!Operativo militar en Tepuche deja siete personas abatidas

CULIACÁN. _ Un amplio operativo por tierra y aire de las fuerzas armadas y corporaciones estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, dejó un saldo preliminar de siete personas sin vida tras un enfrentamiento, además del aseguramiento de armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Según los primeros reportes, durante recorridos de vigilancia en Tepuche y Agua Blanca, policías estatales localizaron un asentamiento clandestino con personas armadas, por lo que solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo. Al arribar elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva (PEP), los presuntos delincuentes abrieron fuego e intentaron huir, lo que derivó en un intercambio de disparos. Posteriormente, el Grupo Interinstitucional enfrentó dos agresiones más que también fueron repelidas.

El operativo resultó en siete personas sin vida, cada una con un arma, además de seis rifles AK-47 abandonados, 21 cargadores, 790 cartuchos calibre 7.62 x 39 y equipo táctico diverso. Tras asegurar la zona, se dio aviso a la autoridad ministerial y todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con los primero reportes, desde las 5:00 horas de este martes, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva (PEP), con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), desplegaron un operativo en comunidades serranas como Tepuche y Agua Blanca. Fue en esta última donde se registró una agresión armada contra unidades terrestres, lo que derivó en un intercambio de disparos y la intervención de un helicóptero Black Hawk para contener la situación.