$!Operativo militar y estatal mantiene acordonada la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán

Un operativo fue desplegado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, presuntamente en espera de ejecutar una Orden Técnica de Investigación.

El movimiento comenzó alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, cuando las corporaciones arribaron a un domicilio ubicado en la calle Alba de Acosta, casi esquina con Torres Bodet.

La zona permanece acordonada y la circulación fue cerrada con unidades oficiales. Hasta el momento no se ha informado el motivo del despliegue ni si hay personas retenidas.