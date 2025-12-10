Seguridad
Operativo militar y estatal mantiene acordonada la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán

Un despliegue del Ejército y la Policía Estatal, presuntamente en espera de dar cumplimiento a una Orden Técnica de Investigación, mantiene acordonada la zona; la autoridad no ha precisado los motivos ni si hay personas retenidas
Noroeste Redacción
10/12/2025 15:45
Un operativo fue desplegado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, presuntamente en espera de ejecutar una Orden Técnica de Investigación.

El movimiento comenzó alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, cuando las corporaciones arribaron a un domicilio ubicado en la calle Alba de Acosta, casi esquina con Torres Bodet.

La zona permanece acordonada y la circulación fue cerrada con unidades oficiales. Hasta el momento no se ha informado el motivo del despliegue ni si hay personas retenidas.

Militares bloquearon la calle y colocaron cinta amarilla, mientras una unidad blindada llegó para apoyar las acciones de seguridad en espera del arribo de personal de la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes.

