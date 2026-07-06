Operativo por el México vs Inglaterra deja saldo blanco en Sinaloa y reúne a más de 31 mil aficionados

CULIACÁN. _ Los festejos por el partido entre México e Inglaterra, celebrados el domingo 5 de julio, concluyeron con saldo blanco en Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la dependencia, miles de aficionados se concentraron en distintos puntos de los 20 municipios para seguir el encuentro, por lo que se implementó un operativo coordinado entre las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional, con apoyo de Protección Civil estatal y municipal, así como de los cuerpos de auxilio y emergencia.

Las mayores concentraciones se registraron en Culiacán, donde alrededor de 21 mil personas acudieron a la glorieta Cuauhtémoc, conocida como “La Canasta”; en Los Mochis, municipio de Ahome, con aproximadamente nueve mil asistentes en el Centro de Usos Múltiples (CUM); y en Mazatlán, donde unas mil 500 personas se congregaron sobre el malecón.

La SSPE informó que las celebraciones transcurrieron sin incidentes de consideración y destacó que el despliegue operativo permitió mantener el orden durante los festejos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán detalló que, como parte del dispositivo implementado en la capital del estado, se brindaron tres atenciones prehospitalarias: una a una persona que sufrió una caída desde su propia altura y dos más por malestares generales.

Además, un menor de edad que había sido reportado como extraviado fue localizado y reunido con su familia. Durante el operativo también fueron detenidas dos personas por faltas administrativas relacionadas con alterar el orden público, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió garantizar la seguridad de los asistentes y que las celebraciones concluyeran sin hechos de mayor relevancia.