$!Operativo tras ataque armado deja dos detenidos con rifles en colonia República Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres en posesión de armas fueron detenidos por efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Sinaloa en la colonia República Mexicana, en la capital sinaloense, tras un ataque armado contra una vivienda la noche del pasado martes 14 de abril.

La información fue confirmada este jueves por autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto.

En el reporte oficial, se detalla que a los sujetos les aseguraron dos armas largas, seis cargadores, así como 180 cartuchos y dos fornituras.