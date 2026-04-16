Seguridad
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Caen armados

Operativo tras ataque armado deja dos detenidos con rifles en colonia República Mexicana, en Culiacán

Dos hombres fueron detenidos tras un ataque armado contra una vivienda. Autoridades les aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 180 cartuchos y fornituras, confirmó el Gabinete de Seguridad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/04/2026 10:58
16/04/2026 10:58

CULIACÁN. _ Dos hombres en posesión de armas fueron detenidos por efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Sinaloa en la colonia República Mexicana, en la capital sinaloense, tras un ataque armado contra una vivienda la noche del pasado martes 14 de abril.

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La información fue confirmada este jueves por autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto.

En el reporte oficial, se detalla que a los sujetos les aseguraron dos armas largas, seis cargadores, así como 180 cartuchos y dos fornituras.

Aunque el comunicado no lo precisa, de manera preliminar, estos arrestos estarían relacionados al ataque contra un domicilio, el cual fue baleado y posteriormente vandalizado e incendiado con un vehículo en su interior.

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Estos hechos, registrados la noche del martes 14 de abril, provocaron un fuerte dispositivo de seguridad en la colonia mencionada.

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