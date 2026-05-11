$!Operativo tras privación de la libertad deja un muerto, un abatido y un detenido en la colonia San Javier, en Culiacán

Tras el aviso, elementos del Grupo Interinstitucional implementaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar el vehículo relacionado con el hecho sobre la Calzada Aeropuerto.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos comenzaron este lunes 11 de mayo luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona privada de la libertad.

Un operativo desplegado por fuerzas de seguridad tras el reporte de una privación de la libertad en la sindicatura de Aguaruto derivó en un enfrentamiento que dejó una persona sin vida, un abatido, un detenido y una intensa movilización en la colonia San Javier, al poniente de Culiacán.

Las autoridades le dieron seguimiento a la unidad hasta las inmediaciones de la colonia San Javier, donde posteriormente se registró una agresión.

Según el reporte preliminar emitido por la SSP Sinaloa, la persona presuntamente privada de la libertad fue asesinada por sus captores durante el operativo.

El hecho ocurrió en un taller ubicado entre la calle Monte Tabor y la calle Segunda, donde paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para revisar a la víctima, aunque únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo con una manta azul.

En el mismo despliegue, autoridades informaron que uno de los presuntos agresores fue abatido y otra persona quedó detenida.

En la zona permaneció un fuerte operativo por parte de corporaciones estatales y federales. Incluso, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron recorridos y revisiones sobre techos de viviendas ante la búsqueda de otro probable responsable.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron posteriormente al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.