Operativo y enfrentamiento entre militares y civiles en San Ignacio deja 14 detenidos

Un operativo desarrollado por autoridades en el municipio de San Ignacio, que derivó en un enfrentamiento armado, dejó como saldo 14 personas detenidas, dos de ellas heridas; así como cinco vehículos, explosivos y armas aseguradas.

Según la información oficial, la Policía Estatal de Sinaloa y el Ejército Mexicano, con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, detectaron y siguieron a un grupo armado por las comunidades de Acatitán y Agua Caliente, y al aproximarse fueron agredidos, lo cual desató el intercambio de disparos.

El saldo de los hechos, reportado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consta de 14 presuntos delincuentes arrestados, de los cuales dos resultaron con heridas y fueron trasladados a un centro de salud.

Asimismo, a este grupo armado se le confiscaron cinco vehículos: dos automóviles, uno de estos blindado; dos vehículos todoterreno tipo Razer; y una cuatrimoto.

También le aseguraron 93 artefactos explosivos, junto con armamento consistente en 19 armas largas, entre ellas dos ametralladoras y un fusil Barrett calibre .50; dos granadas de mano; además de cargadores y cartuchos pendientes de contabilizar.

Tanto los detenidos como el resto de los objetos ilícitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.