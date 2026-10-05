$!Operativos de Marina en el sur de Sinaloa dejan 103 mil dosis de metanfetamina y arsenal asegurado

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron más de 103 mil dosis de metanfetamina, armas, municiones, vehículos y equipo táctico durante dos operativos realizados en los municipios de Rosario y Escuinapa.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales, uno de los aseguramientos se realizó en el poblado Rincón de Higueras, en Rosario, donde personal de la Marina localizó 103 mil 50 dosis de metanfetamina, siete armas largas, 188 cartuchos, 56 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.