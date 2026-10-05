$!Operativos de Marina en el sur de Sinaloa dejan 103 mil dosis de metanfetamina y arsenal asegurado

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron más de 103 mil dosis de metanfetamina, armas, municiones, vehículos y equipo táctico durante dos operativos realizados en los municipios de Rosario y Escuinapa.
De acuerdo con información difundida por autoridades federales, uno de los aseguramientos se realizó en el poblado Rincón de Higueras, en Rosario, donde personal de la Marina localizó 103 mil 50 dosis de metanfetamina, siete armas largas, 188 cartuchos, 56 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.
En una segunda acción, efectuada en el poblado Las Cañas, perteneciente al municipio de Escuinapa, los elementos navales aseguraron 2 mil 581 cartuchos, 23 cargadores y un vehículo.
Las autoridades federales señalaron que la droga, las armas, los cartuchos, los cargadores, el equipo táctico y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.