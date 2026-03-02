$!Operativos en Culiacán: Caen armas de alto poder y un detenido tras jornada violenta

CULIACÁN.- En acciones distintas tras la jornada de violencia registrada el pasado domingo en la zona sur de la ciudad, elementos de seguridad federal y local reportaron el aseguramiento de armamento pesado y la detención de una persona en las inmediaciones del Libramiento Culiacán y la sindicatura de El Salado.

En un primer despliegue sobre el Libramiento Culiacán, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron un vehículo donde localizaron siete armas largas y 15 cargadores. En el lugar se realizó la detención de un civil, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.