Seguridad

Operativos en Culiacán: Caen armas de alto poder y un detenido tras jornada violenta

Elementos de la SSPC aseguraron siete armas largas y un vehículo en el Libramiento Culiacán tras la detención de un civil; el hecho podría estar vinculado a hechos violentos del domingo en La Costerita. En El Salado la Guardia Nacional aseguró armas y 477 cartuchos útiles
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/03/2026 13:09
02/03/2026 13:09

CULIACÁN.- En acciones distintas tras la jornada de violencia registrada el pasado domingo en la zona sur de la ciudad, elementos de seguridad federal y local reportaron el aseguramiento de armamento pesado y la detención de una persona en las inmediaciones del Libramiento Culiacán y la sindicatura de El Salado.

En un primer despliegue sobre el Libramiento Culiacán, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron un vehículo donde localizaron siete armas largas y 15 cargadores. En el lugar se realizó la detención de un civil, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

La intervención fue coordinada por la SSPC en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales y municipales, con el apoyo de las fiscalías federal y local.

Hallazgo en El Salado

Por otra parte, en la sindicatura de El Salado, efectivos de la Guardia Nacional localizaron un vehículo abandonado que contenía tres armas largas, 13 cargadores y 477 cartuchos útiles.

