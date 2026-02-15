Operativos en Culiacán deja tres vehículos asegurados, uno de ellos tras persecución y otro horas después de ser despojado

Tres vehículos con reporte de robo fueron asegurados por personal de seguridad pública en diferentes hechos registrados en Culiacán.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Marina, en coordinación con un Grupo Interinstitucional.

En un primer hecho, agentes estatales le dieron seguimiento a una unidad Toyota Corolla blanco luego de que el tripulante adoptara una actitud evasiva al notarlos.

La persecución se prolongó hasta el fraccionamiento Los Ángeles, donde una patrulla de los policías impactó contra el vehículo para provocar su alto, descendiendo de inmediato el civil perseguido y escondiéndose entre los domicilios del sector.

Al ser asegurada y revisada la unidad, los uniformados se percataron que había sido robada el 22 de enero de 2026, además que en el interior se localizaron 10 cartuchos para arma corta calibre 9 mm. Por su parte, el civil logró escapar.

En un segundo caso, los agentes preventivos encontraron una camioneta Renault Koleos, de color blanco y que, al cotejar las placas de circulación y la serie, confirmaron que habia sido robada en cuestión de unas horas. El hecho se registró en una de las calles de la colonia Tierra Blanca.

Finalmente y en otro hecho, las autoridades recuperaron un vehículo Toyota Yaris con fecha de robo del 13 de febrero de este año.

Durante el aseguramiento fue detenida una persona que portaba un arma larga, quien presuntamente se dedicaba al robo de automóviles.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continúe con las investigaciones que marca la ley.