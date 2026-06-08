$!Operativos en Culiacán dejan 11 detenidos y decomiso de armamento pesado en Badiraguato

CULIACÁN. _ En intervenciones distintas coordinadas por fuerzas federales y estatales en la capital de Sinaloa, derivaron en la detención de 11 personas, además del aseguramiento de un cargamento de armas, municiones y sustancias ilícitas. Mientras que, en el municipio de Badiraguato, las corporaciones incautaron armamento de grueso calibre que incluye cinco lanzagranadas.

Durante un primer despliegue en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva capturaron a nueve hombres. En el sitio se incautaron nueve armas largas, 67 cargadores, mil 500 cartuchos de diversos calibres, 800 dosis de metanfetamina, dos vehículos que contaban con reporte de robo y 600 artefactos metálicos de los conocidos como poncha llantas.