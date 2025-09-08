Seguridad
Operativos en Culiacán dejan 22 detenidos y arsenal asegurado

Autoridades federales y estatales realizaron cateos y patrullajes durante el fin de semana en Sinaloa.Entre los aseguramientos hay armas de alto poder, explosivos y vehículos robados
Noroeste Redacción |
08/09/2025 13:57
CULIACÁN. _ Durante una serie de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad, se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en distintos puntos de Sinaloa, principalmente en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), entre el viernes y el domingo fueron detenidas 22 personas y se decomisó un importante arsenal, vehículos robados y diversas sustancias ilícitas.

En el fraccionamiento Stanza Cantabria Residencial, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal localizaron un vehículo con reporte de robo y aseguraron un fusil Barrett, una subametralladora, cuatro armas largas, dos armas cortas, seis cargadores, 138 cartuchos útiles y un aditamento lanzagranadas.

En la colonia Industria Palmito, personal del Ejército detuvo a dos personas que viajaban en un vehículo. En el lugar se aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, 61 cartuchos y otro aditamento lanzagranadas.

En los poblados de San Ignacio y Tolosa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron un campamento clandestino. Ahí aseguraron un arma corta, 15 cartuchos, una motocicleta y un artefacto explosivo improvisado.

En el fraccionamiento Altana Residencial, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a ocho personas. Durante el operativo se decomisaron ocho armas largas, 30 cargadores, 2,050 cartuchos, ocho chalecos tácticos, 16 placas balísticas, seis cintas metálicas eslabonadas y cuatro vehículos, tres de ellos con reporte de robo.

En otra acción en Culiacán, personal de Semar aseguró cinco cajas con material diverso para la fabricación de aproximadamente 144 artefactos explosivos improvisados, además de un chaleco y un cinturón tácticos.

En un cateo a un inmueble, elementos del Ejército detuvieron a un hombre y aseguraron dos armas largas, un arma corta, 18 cargadores, 1,114 cartuchos, 1,500 eslabones para ametralladora, siete chalecos tácticos, un vehículo y una motocicleta.

En la colonia Bellavista, un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal derivó en el aseguramiento de un arma larga, dos armas cortas, 63 cargadores, 620 cartuchos y un inmueble, como parte de una orden técnica de investigación.

En acciones realizadas en Navolato, personal de la Semar detuvo a 10 personas y decomisó 11 armas largas, 71 cargadores, dos cintas eslabonadas, 12 chalecos tácticos y diversas dosis de droga.

Mientras tanto, en el poblado El Ranchito, en Culiacán, el Ejército detuvo a una persona en posesión de dos armas largas, dos cargadores, 53 cartuchos y un vehículo.

En el poblado El Carrizal Dos, también en Culiacán, durante patrullajes de vigilancia, el Ejército aseguró dos armas largas, un arma corta, cinco cargadores, 134 cartuchos y cuatro vehículos.

