$!Operativos en Culiacán dejan cuatro detenidos y un arsenal con lanzacohetes y explosivos

CULIACÁN._ En operativos distintos realizados en la zona rural de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer, y aseguraron armas de fuego, artefactos explosivos, municiones, droga, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, una de las acciones se llevó a cabo en el poblado Oso Viejo, donde personal de la Semar y de la SSPC detuvo a cuatro personas, entre ellas una mujer.

Durante la intervención fueron aseguradas 550 dosis de metanfetamina, dos armas largas, un arma corta, 276 cartuchos útiles, 13 cargadores, dos vehículos y dinero en efectivo.

En un segundo operativo, realizado en el poblado Los Algodones, militares localizaron un vehículo abandonado. Al inspeccionarlo, aseguraron dos armas largas, dos lanzacohetes, un lanzagranadas, seis granadas, dos cargadores y 47 cartuchos.