$!Operativos en Culiacán dejan detenidos, explosivos y arsenal asegurado

CULIACÁN. _ Autoridades federales y estatales desplegaron una serie de operativos en distintos puntos de la capital sinaloense, que resultaron en la detención de varias personas, así como el aseguramiento de armas, cartuchos, artefactos explosivos, vehículos, droga y equipo táctico.

En la colonia Pedregal del Humaya, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. En la acción se aseguraron tres armas largas, un arma corta y tres vehículos con reporte de robo, uno de ellos adaptado con un dispositivo para lanzar ponchallantas.

En un camino de terracería que conduce al poblado de Caminaguato, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis armas largas, 81 cargadores, cartuchos útiles, un artefacto explosivo improvisado, 14 chalecos tácticos y 24 placas balísticas.