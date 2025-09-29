$!Operativos en Culiacán dejan detenidos, explosivos y arsenal asegurado

CULIACÁN. _ Autoridades federales y estatales desplegaron una serie de operativos en distintos puntos de la capital sinaloense, que resultaron en la detención de varias personas, así como el aseguramiento de armas, cartuchos, artefactos explosivos, vehículos, droga y equipo táctico.
En la colonia Pedregal del Humaya, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. En la acción se aseguraron tres armas largas, un arma corta y tres vehículos con reporte de robo, uno de ellos adaptado con un dispositivo para lanzar ponchallantas.
En un camino de terracería que conduce al poblado de Caminaguato, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis armas largas, 81 cargadores, cartuchos útiles, un artefacto explosivo improvisado, 14 chalecos tácticos y 24 placas balísticas.
En otra intervención, corporaciones de los tres niveles de gobierno catearon un inmueble en Culiacán, donde fueron asegurados cargadores, cartuchos y 10 artefactos explosivos improvisados, cada uno con un peso aproximado de cinco kilos.
Por separado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron un vehículo en el que hallaron dos armas largas, un tubo lanza granadas, un cargador, mil 474 cartuchos, un chaleco con placa balística y dosis de metanfetamina.
En otra acción, personal de la Marina detuvo a una persona que viajaba a bordo de un vehículo; durante la revisión, se le aseguró un arma larga, 13 cargadores, 319 cartuchos, dos placas balísticas y una bolsa con distintas piezas de armas de fuego.
Finalmente, en otro operativo conjunto entre Semar, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y la Policía Estatal, una persona fue detenida con un fusil Barret, tres armas largas, un arma corta, cargadores, más de tres mil cartuchos, dos vehículos y equipo táctico.