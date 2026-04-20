$!Operativos en Culiacán, Elota, Mazatlán y Rosario dejan 10 detenidos y armas aseguradas

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos de seguridad implementados en la entidad, elementos de las fuerzas armadas desplegaron acciones en distintos municipios que derivaron en la detención de 10 personas en Culiacán, Elota y Mazatlán, además del aseguramiento de sustancias ilícitas, armas, municiones y vehículos con blindaje artesanal.
En Culiacán, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, a quienes les aseguraron diversas dosis de droga y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.
En un hecho distinto, en el municipio de Elota, personal militar detuvo a tres individuos tras asegurar dos armas largas, tres cargadores, 460 cartuchos y un aditamento lanzagranadas. Durante esta intervención, los elementos localizaron 80 artefactos explosivos improvisados y lograron la liberación de una persona que se encontraba privada de la libertad.
Por otra parte, en Mazatlán, efectivos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron cateos en inmuebles de las colonias Jabalines y Lomas de Mazatlán. En estas acciones fueron detenidas dos personas y se aseguró un fusil Barrett, dosis de droga, equipos de radiocomunicación, telefonía y una camioneta con blindaje.
Finalmente, en El Rosario, una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal derivó en el aseguramiento de un inmueble. En el sitio se localizaron un fusil Barrett, 21 cargadores, 348 cartuchos y dos vehículos con blindaje artesanal, los cuales quedaron a disposición de las autoridades federales para la integración de las investigaciones.