$!Operativos en Culiacán, Elota, Mazatlán y Rosario dejan 10 detenidos y armas aseguradas

CULIACÁN. _ Como parte de los operativos de seguridad implementados en la entidad, elementos de las fuerzas armadas desplegaron acciones en distintos municipios que derivaron en la detención de 10 personas en Culiacán, Elota y Mazatlán, además del aseguramiento de sustancias ilícitas, armas, municiones y vehículos con blindaje artesanal.

En Culiacán, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, a quienes les aseguraron diversas dosis de droga y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.