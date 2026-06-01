$!Operativos en Culiacán: Guardia Nacional y Marina aseguran armas y metanfetamina

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina detuvieron a seis personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron un cargamento de metanfetamina, 11 armas largas, equipo táctico y vehículos en tres operativos distintos realizados en este municipio.
De acuerdo con información del gabinete de seguridad del Gobierno de México, las acciones se ejecutaron de manera coordinada, aunque las autoridades no profundizaron en los detalles operativos.
En una primera intervención en la cabecera municipal, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas y decomisaron seis armas largas, 45 cargadores, cuatro cintas de eslabones, cinco chalecos tácticos, una fornitura, un casco y dos vehículos.
Por su parte, personal de la Secretaría de Marina localizó en otra zona de Culiacán un vehículo que contenía en su interior 93 kilogramos de metanfetamina, un arma larga, 502 cartuchos, cinco cargadores y dos chalecos tácticos.
Finalmente, en la sindicatura de Quilá, la Guardia Nacional detuvo a dos personas más, una de ellas es menor de edad. En este punto se confiscaron cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un vehículo.
Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.