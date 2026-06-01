$!Operativos en Culiacán: Guardia Nacional y Marina aseguran armas y metanfetamina

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina detuvieron a seis personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron un cargamento de metanfetamina, 11 armas largas, equipo táctico y vehículos en tres operativos distintos realizados en este municipio.

De acuerdo con información del gabinete de seguridad del Gobierno de México, las acciones se ejecutaron de manera coordinada, aunque las autoridades no profundizaron en los detalles operativos.

En una primera intervención en la cabecera municipal, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas y decomisaron seis armas largas, 45 cargadores, cuatro cintas de eslabones, cinco chalecos tácticos, una fornitura, un casco y dos vehículos.