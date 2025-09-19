$!Operativos en Culiacán y Concordia dejan detenidos y decomiso de drogas y armas

CULIACÁN. _ Una serie de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales ha derivado en la detención de cuatro personas, la liberación de una persona privada de su libertad y el aseguramiento de un importante arsenal, vehículos y drogas en diferentes municipios de Sinaloa.
En la carretera Mazatlán–Durango, a la altura del municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano auxiliaron a dos personas que habían sido despojadas de su vehículo. Horas después, los soldados localizaron el automóvil volcado y detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un rifle de asalto, siete cargadores y más de 3 mil cartuchos, según información del Gabinete de Seguridad.
En un suceso aparte, también en Concordia, pero en el poblado de El Magistral, el personal militar aseguró seis armas largas, cinco cargadores, municiones y chalecos tácticos.
De manera simultánea en Culiacán, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno liberaron a una persona que se encontraba privada de su libertad. En el despliegue, también se detuvo a dos hombres y se aseguró un arsenal, entre ellos dos armas largas, una corta, 12 cargadores y pastillas de fentanilo. Las autoridades también decomisaron dos vehículos equipados con sistemas para arrojar ponchallantas, dos chalecos tácticos y 220 de estos artefactos.
Además, en los trabajos contra la producción de drogas, el Ejército localizó 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina en los poblados de La Laguna, Tachinolpa, Agua Calientita, El Pozo, Los Naranjos, Portezuelo, Laguna Colorada, El Tecomate, Palo Blanco y La Huerta. En estos puntos, se aseguraron 3,420 litros y 25 kilos de químicos, un reactor, un condensador y cuatro tanques de gas L.P. El valor de este aseguramiento se estima en 69 millones de pesos.
En los operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado y Policía Estatal Preventiva.