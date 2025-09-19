$!Operativos en Culiacán y Concordia dejan detenidos y decomiso de drogas y armas

CULIACÁN. _ Una serie de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales ha derivado en la detención de cuatro personas, la liberación de una persona privada de su libertad y el aseguramiento de un importante arsenal, vehículos y drogas en diferentes municipios de Sinaloa.

En la carretera Mazatlán–Durango, a la altura del municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano auxiliaron a dos personas que habían sido despojadas de su vehículo. Horas después, los soldados localizaron el automóvil volcado y detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un rifle de asalto, siete cargadores y más de 3 mil cartuchos, según información del Gabinete de Seguridad.