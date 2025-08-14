$!Operativos en San Ignacio dejan detenidos, armas y miles de cartuchos asegurados

SAN IGNACIO. _ En una serie de operativos realizados en distintas zonas del municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas, cartuchos, cargadores, vehículos y equipo táctico, además de detener a dos personas, una de ellas menor de edad.

De acuerdo con información oficial, personal del Ejército localizó y aseguró un vehículo con reporte de robo, así como tres armas largas, un aditamento para lanzagranadas, 27 cargadores y seis mil 720 cartuchos útiles.