$!Operativos en San Ignacio dejan detenidos, armas y miles de cartuchos asegurados

SAN IGNACIO. _ En una serie de operativos realizados en distintas zonas del municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas, cartuchos, cargadores, vehículos y equipo táctico, además de detener a dos personas, una de ellas menor de edad.
De acuerdo con información oficial, personal del Ejército localizó y aseguró un vehículo con reporte de robo, así como tres armas largas, un aditamento para lanzagranadas, 27 cargadores y seis mil 720 cartuchos útiles.
En una segunda acción en el mismo municipio, elementos castrenses detuvieron a dos personas, incluido un menor de edad, y aseguraron cuatro armas largas, 22 cargadores, mil 762 cartuchos, además de cuatro chalecos tácticos.
Por su parte, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de tres mil 135 cartuchos útiles, dos armas largas, 20 cargadores, cuatro chalecos tácticos, un uniforme táctico y un vehículo calcinado.
En otra acción realizada en el municipio de Escuinapa, en una zona de terracería del municipio de Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, varios cargadores, 46 cartuchos útiles, dos artefactos explosivos de fabricación casera, diversas dosis de droga, cinco chalecos tácticos, una placa balística y ponchallantas.
Todo el material decomisado y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.