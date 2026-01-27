$!Operativos en Sinaloa dejan casi 200 vehículos asegurados y 23 arrestos en una semana

Durante la última semana, autoridades de seguridad pública y militares aseguraron casi 200 vehículos, la mayoría con reporte de robo, así como 23 personas detenidas en distintos hechos y operativos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que del 19 al 25 de enero, corporaciones aseguraron 114 automóviles con reporte de robo, otros 23 asegurados en hechos o recorridos, y 53 motocicletas aseguradas.

Por otro lado, la dependencia compartió que las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional incautaron 405 artefactos explosivos en distintos hechos, 12 mil 180 municiones y 39 armas de fuego.