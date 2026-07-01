$!Operativos federales dejan 10 detenidos y decomiso de armas en Sinaloa

CULIACÁN. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el pasado 30 de junio, en Sinaloa, fueron detenidas 10 personas, entre ellas un menor de edad, además del aseguramiento de un arsenal, equipo táctico, vehículos y municiones en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con el reporte federal, en Culiacán participaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes detuvieron a cuatro personas. A estas se les aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, 22 cargadores, 582 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

En una segunda acción en el poblado de Quilá, personal de la Secretaría de Marina aseguró 626 cartuchos, 10 cargadores, cinco chalecos tácticos, seis baterías para radio, cinco cargadores para equipos de comunicación y ropa táctica diversa.