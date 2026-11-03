Seguridad
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Fuerzas federales

Operativos federales en Culiacán dejan cinco detenidos, 42 armas y 13 vehículos asegurados

En comunidades rurales y colonias de la capital sinaloense, fuerzas federales realizaron seis operativos que dejaron cinco detenidos, entre ellos un menor, más de 3 mil cartuchos y decomisos de metanfetamina, fentanilo y cocaína
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/11/2026 12:38
03/11/2026 12:38

CULIACÁN. _ Cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad, 13 vehículos asegurados, uno de ellos blindado, y 42 armas de fuego fue parte del saldo de seis acciones implementadas por fuerzas federales en Culiacán, principalmente en comunidades de la zona rural.

Durante los operativos, realizados del 30 de octubre al 2 de noviembre, también fueron asegurados una motocicleta, 124 cargadores, más de 3 mil cartuchos, diversas dosis de droga, ponchallantas, radios de comunicación, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal.

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En una primera intervención, en los poblados Las Tablas, La Reforma, Agua Caliente de los Monzón y Caminaguato, elementos de Marina, SSPC y FGR aseguraron siete vehículos, 22 armas de fuego, 76 cargadores, mil 54 cartuchos, 10 ponchallantas, cuatro radios de comunicación, un teléfono celular y dosis de droga.

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En la localidad de El Carrizalejo, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a dos personas. Además, aseguraron 25 kilogramos de metanfetamina, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.

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En la zona urbana de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 251 pastillas de fentanilo en la colonia Jardines del Humaya.

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En otra acción, realizada en la colonia Jardines del Valle, elementos del Ejército y la Policía Estatal detuvieron a tres personas, entre ellas un menor de edad. En el lugar aseguraron cinco armas de fuego, 18 cargadores, 461 cartuchos, 120 dosis de cocaína, 100 dosis de metanfetamina, un vehículo y una motocicleta.

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En el poblado Caminaguato, elementos de Marina y SSPC aseguraron 326 cartuchos, 17 cargadores, cuatro vehículos, uno de ellos blindado, y tres chalecos balísticos con placas.

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Finalmente, en el poblado El Tepuche, personal de Marina y SSPC aseguró 15 armas largas, mil 355 cartuchos, 13 cargadores, 13 chalecos balísticos, cuatro radios portátiles, 21 ponchallantas y un vehículo.

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El Gabinete de Seguridad informó que las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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