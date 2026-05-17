Operativos federales en Sinaloa dejan 35 detenidos y aseguramientos de armamento y droga

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional realizaron diversos operativos de seguridad en Sinaloa durante la primera quincena de mayo, dejando como resultado detenciones, aseguramientos de armamento, explosivos, vehículos y droga.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre el 1 y el 15 de mayo fueron detenidas 35 personas en acciones coordinadas desplegadas en distintos municipios de la entidad.

Las autoridades informaron que durante este periodo se aseguraron 51 armas de fuego, una granada, 11 mil 543 cartuchos útiles y 304 cargadores.

Además, las fuerzas federales decomisaron 350 artefactos explosivos improvisados y aseguraron 40 vehículos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.