$!Orlando perdió la vida al derrapar en su motocicleta en una curva y cae a un canal de riego en Guasave

GUASAVE._ Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista luego de que perdiera el control de su unidad y cayera al interior del canal Diagonal, en las inmediaciones de la sindicatura de Tamazula.

El occiso fue identificado por sus familiares en el lugar de los hechos como Orlando “N”, de 39 años de edad, quien tenía su domicilio en la mencionada comunidad.

De acuerdo con la información recabada, el percance se registró sobre la carretera estatal que conecta a Tamazula con la localidad de El Amole, específicamente en el tramo comprendido entre la cabecera sindical y el poblado Tres de Mayo.

Trascendió que la víctima se desplazaba con dirección a su vivienda a bordo de una motocicleta cuando, al tomar una curva, perdió la estabilidad del vehículo, derrapó fuera del camino y terminó volcando hacia el cauce hidráulico, el cual conducía un volumen elevado de agua.