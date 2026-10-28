$!Orlando perdió la vida al derrapar en su motocicleta en una curva y cae a un canal de riego en Guasave

GUASAVE._ Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista luego de que perdiera el control de su unidad y cayera al interior del canal Diagonal, en las inmediaciones de la sindicatura de Tamazula.
El occiso fue identificado por sus familiares en el lugar de los hechos como Orlando “N”, de 39 años de edad, quien tenía su domicilio en la mencionada comunidad.
De acuerdo con la información recabada, el percance se registró sobre la carretera estatal que conecta a Tamazula con la localidad de El Amole, específicamente en el tramo comprendido entre la cabecera sindical y el poblado Tres de Mayo.
Trascendió que la víctima se desplazaba con dirección a su vivienda a bordo de una motocicleta cuando, al tomar una curva, perdió la estabilidad del vehículo, derrapó fuera del camino y terminó volcando hacia el cauce hidráulico, el cual conducía un volumen elevado de agua.
Automovilistas que transitaban por la vialidad y presenciaron el accidente alertaron de inmediato a las líneas de emergencia. Agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, al confirmar que el conductor se encontraba sumergido, solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para realizar las labores de rescate.
Tras varios minutos de maniobras, los tragahumo lograron extraer el cuerpo de las aguas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana intentaron brindarle los primeros auxilios, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.
El área fue acordonada por elementos de la Dirección de Movilidad Sustentable para facilitar el trabajo del personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena y ordenaron el traslado del cadáver a una funeraria local para la práctica de la necropsia que determine las causas precisas del fallecimiento y posteriormente ser entregado a sus familiares.