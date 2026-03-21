$!Óscar regresa con su familia tras ser encontrado cerca de Sanalona, en Culiacán

El señor Óscar, adulto mayor encontrado cerca del ejido La Piedra rumbo a Sanalona en Culiacán, regresó con sus familiares tras permanecer bajo resguardo de autoridades.

El hombre, de aproximadamente 77 años, fue localizado por elementos de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG), de la Policía Municipal de Culiacán, quienes lo mantuvieron bajo su custodia.