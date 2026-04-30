$!Otra casa baleada en Mazatlán, ahora en Valle Dorado; reportan una persona herida

MAZATLÁN._ Un domicilio del fraccionamiento Valle Dorado, en Mazatlán, fue atacado a balazos la noche de este jueves 30 de abril.
Reportan que una persona resultó herida durante los hechos, registrados entre la avenida Valle Dorado y la calle Valle de Matamoros.
Vecinos del fraccionamiento señalaron que se escucharon disparos durante varios minutos. El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas.
Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y policías municipales.