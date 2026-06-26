Otra muerte dentro del penal de Mazatlán; localizan sin vida a un interno

MAZATLÁN. _ Un interno del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, fue hallado sin vida la mañana de este jueves en el interior de su módulo.
De acuerdo con información recabada con las autoridades de seguridad pública, el recluso no se presentó durante el pase de lista matutino. Al notar la ausencia, custodios del centro penitenciario iniciaron una búsqueda en las instalaciones y lo localizaron sin signos vitales en su celda.
Los datos preliminares de la investigación señalan que el deceso se perfila como un probable suicidio.
Tras el hallazgo, personal de la Dirección del Centro Penitenciario reportó el hecho a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de realizar las diligencias correspondientes para confirmar de manera certera la causa y la mecánica del fallecimiento.
Por su parte, los familiares del interno recibieron la notificación oficial sobre el deceso y contarán con el apoyo de las autoridades para efectuar los trámites legales requeridos
Con este caso, suman dos internos encontrados sin vida al interior del penal de Mazatlán, pues el jueves 25, se reportó el fallecimiento de un hombre que se encontraba en situación de reclusión a causa de un presunto infarto.