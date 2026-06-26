Otra muerte dentro del penal de Mazatlán; localizan sin vida a un interno

MAZATLÁN. _ Un interno del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, fue hallado sin vida la mañana de este jueves en el interior de su módulo.

De acuerdo con información recabada con las autoridades de seguridad pública, el recluso no se presentó durante el pase de lista matutino. Al notar la ausencia, custodios del centro penitenciario iniciaron una búsqueda en las instalaciones y lo localizaron sin signos vitales en su celda.

Los datos preliminares de la investigación señalan que el deceso se perfila como un probable suicidio.