$!Otra tarde violenta en Mazatlán deja al menos cinco hombres asesinados a balazos

MAZATLÁN._ Cinco hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes. Tres de ellos, además de un herido grave, en la Invasión Renato Palacios Velarde, entre los fraccionamientos Palmares y Alborada, en la periferia de Mazatlán; uno más en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde y otro en la colonia Lico Velarde. Además se reportó otro hombre baleado en la colonia Burócrata. De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas se reportaron detonaciones de armas de fuego por la calle Antonio Pujol, cerca de la Calle El Guayabo y Luis Nishisawa, en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde. Más tarde se confirmó que un hombre fue asesinado en el lugar.





En un segundo hecho, alrededor de las 16:10 horas se reportó un lesionado a balazos en la Invasión Renato Palacios Velarde, entre los fraccionamientos Palmares y Alborada. Elementos de seguridad se trasladaron al lugar y confirmaron que había tres hombres muertos y un herido grave a balazos.





Y más tarde se reportó otro ataque a balazos contra una persona que estaba en un automóvil, ahora en la Calle Robles Quintero, en la Colonia Lico Velarde. La persona falleció a balazos. También se reportó otro ataque en la Colonia Burócrata, donde un hombre resultó herido a balazos y fue trasladado a recibir atención médica.







A cada hechos acudieron elementos de seguridad y militares, además de paramédicos. Estos hechos violentos se registran mientras la ciudad permanece con miles de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno patrullando las 24 horas.