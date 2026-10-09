$!Otra tarde violenta en Mazatlán deja al menos cinco hombres asesinados a balazos

MAZATLÁN._ Cinco hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes. Tres de ellos, además de un herido grave, en la Invasión Renato Palacios Velarde, entre los fraccionamientos Palmares y Alborada, en la periferia de Mazatlán; uno más en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde y otro en la colonia Lico Velarde.
Además se reportó otro hombre baleado en la colonia Burócrata.
De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas se reportaron detonaciones de armas de fuego por la calle Antonio Pujol, cerca de la Calle El Guayabo y Luis Nishisawa, en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde.
Más tarde se confirmó que un hombre fue asesinado en el lugar.
En un segundo hecho, alrededor de las 16:10 horas se reportó un lesionado a balazos en la Invasión Renato Palacios Velarde, entre los fraccionamientos Palmares y Alborada.
Elementos de seguridad se trasladaron al lugar y confirmaron que había tres hombres muertos y un herido grave a balazos.
Y más tarde se reportó otro ataque a balazos contra una persona que estaba en un automóvil, ahora en la Calle Robles Quintero, en la Colonia Lico Velarde. La persona falleció a balazos.
También se reportó otro ataque en la Colonia Burócrata, donde un hombre resultó herido a balazos y fue trasladado a recibir atención médica.
A cada hechos acudieron elementos de seguridad y militares, además de paramédicos.
Estos hechos violentos se registran mientras la ciudad permanece con miles de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno patrullando las 24 horas.
Por la mañana, un hombre fue hallado muerto en la banqueta de una tienda de conveniencia en la Colonia Palos Prietos, de Mazatlán, a menos de una cuadra del malecón.
El hallazgo se registró a las 7:25 horas cuando se reportó que una persona muerta por arma de fuego estaba en la banqueta del establecimiento comercial ubicado en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y la Calle Río San Lorenzo.
Y el cuerp de un hombre, en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, fue localizado este viernes en una vereda dentro del Basurón Municipal de Mazatlán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:00 horas por personal del relleno sanitario, quienes alertaron a las autoridades.
Y en otra agresión en la sindicatura de Villa Unión, un hombre fue atacado balazos y resultó con múltiples heridas de bala, por lo que fue trasladado en estado gravea un hospital.
La agresión armada fue reportada alrededor de las 10:40 horas, en las inmediaciones del Lienzo Charro de la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.
Tras escuchar varias detonaciones, vecinos del sector observaron a un hombre herido, tendido a media calle, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Todos estos hechos violentos se registraron este viernes en Mazatlán, mientras la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez daba esta tarde su Segundo Informe de Gobierno ante mazatlecos en el Teatro Ángela Peralta.