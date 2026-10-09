$!Otra tarde violenta en Mazatlán deja al menos cuatro hombres asesinados a balazos

MAZATLÁN._ Cuatro hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes. Tres de ellos, además de un herido grave, en la Invasión Renato Palacios Velarde, entre los Fraccionamientos Palmares y Alborada, en la periferia de Mazatlán y uno más en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde. Además se reporta otro hombre baleado en la Colonia Lico Velarde y otro en la Burócrata. De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:00 horas se reportaron detonaciones de armas de fuego por la Calle Antonio Pujol, cerca de la Calle El Guayabo y Luis Nishisawa, en la Colonia Ampliación Villa Verde. Más tarde se confirmó que un hombre fue asesinado en el lugar.

En un segundo hecho, alrededor de las 16:10 horas se reportó un lesionado a balazos en la invasión Alborada, antes de llegar al Fraccionamiento Palmares. Elementos de seguridad se trasladaron al lugar y confirmaron que había tres hombres muertos y un herido grave a balazos.

Y más tarde se reportó otro ataque a balazos contra una persona que estaba en un automóvil, ahora en la Calle Robles Quintero, en la Colonia Lico Velarde, que dejó una persona herida. También se reportó otro ataque en la Colonia Burócrata, donde un hombre resultó herido a balazos y fue trasladado a recibir atención médica. A cada hechos acudieron elementos de seguridad y militares, además de paramédicos. Estos hechos violentos se registran mientras la ciudad permanece con miles de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno patrullando las 24 horas.