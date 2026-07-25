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Violencia

Otra vivienda atacada con explosivos en Mazatlán: ahora en la Lico Velarde

Durante la mañana de este sábado se registraron los ataques simultáneos, que están en la misma zona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/07/2026 08:01
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Durante la mañana de este sábado se registró en Mazatlán otro ataque con artefactos explosivos, contra una vivienda en la Colonia Federico Velarde.

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Los hechos ocurrieron sobre la Calle “C”, casi al mismo tiempo en que atacaron un restaurante de sushi en el Infonavit Jabalíes, ubicado por la Avenida Santa Rosa, casi esquina con el Libramiento Colosio.

Además, se reportó que un artefacto más quedó tirado en la calle, a dos cuadras de distancia de la vivienda afectada, pero sobre la misma Calle “C”.

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Ambos lugares se encuentran acordonados por las autoridades.

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