$!Otra vivienda es atacada a balazos; ahora en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Otra vivienda fue blanco de disparos de arma de fuego, ahora en el fraccionamiento Santa Teresa en Mazatlán.
El ataque armado se reportó alrededor de las 09:10 horas y tuvo como objetivo una vivienda ubicada sobre la calle Santa Rosa de Lima, entre la avenida De los Reyes y la calle Santa Úrsula, en el mencionado sector.
De acuerdo con el reporte, cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas llegaron al lugar. Los copilotos descendieron de las unidades y comenzaron a disparar contra la fachada de la vivienda, principalmente hacia las ventanas, para después retirarse del sitio.
En esta ocasión, aunque algunos proyectiles impactaron y rompieron los cristales de las ventanas, no se reportaron personas lesionadas.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras se realizaban las labores periciales correspondientes.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la identidad de los responsables.