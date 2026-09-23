$!Otra vivienda es atacada a balazos; ahora en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Otra vivienda fue blanco de disparos de arma de fuego, ahora en el fraccionamiento Santa Teresa en Mazatlán.

El ataque armado se reportó alrededor de las 09:10 horas y tuvo como objetivo una vivienda ubicada sobre la calle Santa Rosa de Lima, entre la avenida De los Reyes y la calle Santa Úrsula, en el mencionado sector.