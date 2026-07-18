$!Otro ataque armado en Mazatlán cerca de la Zona Dorada; hay un muerto

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado en Mazatlán, en plena zona residencial-comercial-turística, dejó un hombre muerto y uno más herido.

Los hechos ocurrieron en la avenida Rafael Buelna, una de las principales del puerto, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, uno de los de más alta plusvalía en la ciudad.

Fue alrededor de las 12:30 del mediodía cuando se reportó movimiento al lado de una clínica reconocida.