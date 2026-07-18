$!Otro ataque armado en Mazatlán cerca de la Zona Dorada; hay un muerto

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque armado en Mazatlán, en plena zona residencial-comercial-turística, dejó un hombre muerto y uno más herido.
Los hechos ocurrieron en la avenida Rafael Buelna, una de las principales del puerto, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, uno de los de más alta plusvalía en la ciudad.
Fue alrededor de las 12:30 del mediodía cuando se reportó movimiento al lado de una clínica reconocida.
Información preliminar arroja que el hombre muerto a balazos sería el dueño de un negocio de radiocomunicaciones ubicado sobre la misma avenida Rafael Buelna, a unas tres cuadras de la Glorieta del Valentino.
Trascendió que él y su hijo llegaban al negocio cuando fueron atacados, resultando uno muerto y otro herido.
El lesionado, identificado como Miguel “N”, de 40 años de edad, fue trasladado a un hospital cercano, mientras que su padre, también de nombre Miguel, de alrededor de 70 años de edad, fue el fallecido.
El hecho provocó el despliegue de corporaciones, las cuales cerraron por completo el tramo de la avenida Rafael Buelna, desde la avenida Reforma hasta Cerro Conejos, lo que provocó tráfico lento en todas las avenidas aledañas.