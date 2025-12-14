Otro domingo violento en Escuinapa; reportan bombazos, enfrentamiento y bloqueo carretero

CULIACÁN._ De nueva cuenta la inseguridad azota Escuinapa. Otra vez se escucharon bombazos, detonaciones de armas y hubo bloqueo en la carretera federal hoy domingo en el municipio de Escuinapa.

Los hechos reportados a las autoridades empezaron a señalarse alrededor de las 12:00 horas de este domingo, sobre un presunto enfrentamiento en el entronque de la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de Escuinapa, a solo 6 kilómetros de la zona urbana de la ciudad.

Se señalaban presuntos enfrentamientos a balazos en la zona del entronque y el Hospital IMSS Bienestar, lo cual no fue confirmado.

Poco después de las 12:00 horas, se reportó el bloqueo en el kilómetro 183, lo cual fue realizado con un tráiler, el chofer fue obligado a realizar las maniobras.

El bloqueo duró alrededor de 20 minutos, y se hizo una larga fila de vehículos sobre la carretera federal y la autopista.

Hasta la 18:20 horas de este domingo, no había un reporte oficial de las autoridades sobre estos hechos violentos que mantienen en zozobra a los escuinapenses.